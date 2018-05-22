Küresel piyasalar yön arayışında

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, dün yaptığı konuşmada bu yıl için iki faiz artışı daha öngördüğünü ancak enflasyonda hızlanma görülürse üç faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Açıklamaların ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 3,13 sınırından başlattığı düşüşünü yüzde 3,06 seviyelerinde sonlandırırken, dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94'ü test etti. Dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasının ardından haftanın ilk işlem gününde New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları ve gelişmekte olan ülke varlıklarında karışık bir görünüm takip edildi.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklık takip ediliyor.

Avrupa tarafında, Almanya piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde İngiltere ve Fransa borsaları yükseliş kaydederken, İtalya ve İspanya pay piyasalarında satış baskısının etkili olduğu görüldü. İtalya'da hükümet belirsizliğinin ardından, kurulacak hükümetin mali disiplinden uzaklaşacağına ilişkin yorumlar piyasaları negatif etkiledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,52 gerildi.

Bugün Asya piyasalarında dolar/yen paritesi yatay bir seyir izlerken, geçen hafta yükseliş eğilimi dikkati çeken Brent petrolün varil fiyatı da 79-80 dolar bandında dengelendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükseliş eğilimindeki dolar/TL, dün Borsa İstanbul'da alımları sınırladı. Dün 4,5994 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü 4,5745'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5840'tan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise haftanın ilk işlem gününde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanın üzerini test etse bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,15 azalışla 102.258 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, döviz kurları ve yüzde 17'nin üzerine çıkan kısa vadeli tahvil faizlerinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

