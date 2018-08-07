Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk yarısında karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 95,5'e kadar çıktı ve günü 95,4 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık tahvil faizlerinin sınırlı da olsa gerilediği günde, Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Analistler, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem günlerinde, ABD'nin İran'a yaptırımlarının başlamasına karşın politika gündeminin sakin seyretmesinin piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi dün resmen uygulanmaya başlandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Konuyla ilgili taraflardan gelebilecek açıklamalar bugün de takip edilecek.