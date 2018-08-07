FİNANS

Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk yarısında karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 95,5'e kadar çıktı ve günü 95,4 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık tahvil faizlerinin sınırlı da olsa gerilediği günde, Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Analistler, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem günlerinde, ABD'nin İran'a yaptırımlarının başlamasına karşın politika gündeminin sakin seyretmesinin piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi dün resmen uygulanmaya başlandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Konuyla ilgili taraflardan gelebilecek açıklamalar bugün de takip edilecek.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, "AB yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları ile uyumlu şekilde İran’la meşru iş yapan Avrupalı ekonomik işletmeleri korumak konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı yükseldi.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 74 dolar sınırına çıktı. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.210 dolardan işlem gördü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 azalışla 94.174 puandan tamamladı. Özellikle yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişi hızlanan dolar/TL ise 5,4258'e kadar çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2510 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.600 ve 91.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, olası yükselişlerde ise 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, JOLST haziran ayı açık iş sayısı

17.30 Türkiye, Hazine temmuz ayı nakit dengesi

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptıSamsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı
CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yokCHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.