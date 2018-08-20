Küresel piyasalar yön arayışında

Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,31 düşüş kaydetti.

Analistler, bu hafta ABD'de 2. el konut satışları, işsizlik başvuruları ve Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin olduğunu bildirdi.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı. Analistler, ABD'de bu hafta çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde, cuma günü 85.000 puanın altına kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,3480'e kadar yükselen ve günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamlayan dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde dengelendi.

Haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB-"den "B+"ya düşürürken, görünümü de "durağan" belirledi. Moody's de Türkiye'nin kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve görünümü de "negatife" çevirdi.

Bugünün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandığı duyuruldu. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem yapılacağını, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

