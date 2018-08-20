FİNANS

Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, hafta genelinde yurt dışında yoğun veri gündemi bekleniyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı. Analistler, ABD'de bu hafta çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta ABD'de 2. el konut satışları, işsizlik başvuruları ve Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin olduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında, cuma günü borsalarda karışık seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,03 artış gösterdi.

Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,31 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü 85.000 puanın altına kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,3480'e kadar yükselen ve günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamlayan dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde dengelendi.

Haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB-"den "B+"ya düşürürken, görünümü de "durağan" belirledi. Moody's de Türkiye'nin kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve görünümü de "negatife" çevirdi.

Bugünün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandığı duyuruldu. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem yapılacağını, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğuAfyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 dolar/TL piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.