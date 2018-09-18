Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün perakende satış ve konut fiyat endeksleri takip edilecek.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler küresel piyasalarda tedirginliğe neden olmaya devam ederken, dün akşamdan bu yana ABD ve Çin'den gelen konuyla ilgili açıklamalar yatırımcıların gündemini meşgul ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek." ifadelerini kullandı.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise ticaret savaşının Çin ekonomisine etkisinin sınırlı olduğu, bununla birlikte kur ve piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği kaydedildi.