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Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün perakende satış ve konut fiyat endeksleri takip edilecek.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler küresel piyasalarda tedirginliğe neden olmaya devam ederken, dün akşamdan bu yana ABD ve Çin'den gelen konuyla ilgili açıklamalar yatırımcıların gündemini meşgul ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek." ifadelerini kullandı.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise ticaret savaşının Çin ekonomisine etkisinin sınırlı olduğu, bununla birlikte kur ve piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerle ABD borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,45 azalışla 94,5'e geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2 artması sonrası pay piyasalarında sınırlı da olsa düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Asya'da dün resmi tatil olması dolayısıyla haftaya bugün başlayan Japonya'da, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ticaret savaşı endişeleriyle dünkü hızlı düşüşün ardından bugün sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi, döviz kurları ise yükseldi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,43 azalarak günü 94.348 puandan tamamlarken, yüzde 2,47 artışla 6,3143'e çıkan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,3330 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Türkiye'nin çabaları ile İdlib'e yönelik endişelerin azaldığını, bunun da jeopolitik riskleri hafiflettiğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 93.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı perakende satış endeksleri

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

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