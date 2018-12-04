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Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin azalması ile dün etkili olan pozitif seyir, belirsizliklerin devam ettiği yorumları nedeniyle yeni güne taşınamadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in hafta sonu G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmenin ardından gümrük vergilerinin karşılıklı artırılmasına 90 gün ara verilmesi, dün küresel risk iştahının artmasını sağladı. Dün ayrıca, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi endeksinin, kasım ayında düşüş beklentisine karşın 59,3’e yükselmesiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin "güvercin" açıklamalarının devam ettiğini, bunun da piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, ticaret savaşının sonlandığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. ABD ile Çin arasında henüz bir anlaşma olmadığını, açıklamalara göre karşılıklı verilen sözler bulunduğunu ifade eden analistler, özellikle Çin tarafından herhangi bir açıklama yapılmamasının piyasalardaki coşkuyu azalttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dünkü pozitif görünüm Asya piyasalarında bugün yerini satış ağırlıklı bir seyre bıraktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,66 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Avrupa borsalarında dün ABD piyasalarına paralel yükselişler görüldü. Dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Brexit ve İtalya'nın bütçe sorununa ilişkin gelişmeler de halen gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, dün İtalya ile ilgili açıklamasında, "Tartışma tonunun değişmesi olumlu bir adım ama İtalya'nın 2019 bütçesinde önemli değişiklikler yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96.400 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,46 azalışla 94.974,45 puandan tamamlarken, dün 5,2535'de kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,2470 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 TCMB kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ÜFE

14.300 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

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