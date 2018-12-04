Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin azalması ile dün etkili olan pozitif seyir, belirsizliklerin devam ettiği yorumları nedeniyle yeni güne taşınamadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in hafta sonu G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmenin ardından gümrük vergilerinin karşılıklı artırılmasına 90 gün ara verilmesi, dün küresel risk iştahının artmasını sağladı. Dün ayrıca, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi endeksinin, kasım ayında düşüş beklentisine karşın 59,3’e yükselmesiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin "güvercin" açıklamalarının devam ettiğini, bunun da piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, ticaret savaşının sonlandığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. ABD ile Çin arasında henüz bir anlaşma olmadığını, açıklamalara göre karşılıklı verilen sözler bulunduğunu ifade eden analistler, özellikle Çin tarafından herhangi bir açıklama yapılmamasının piyasalardaki coşkuyu azalttığını kaydetti.