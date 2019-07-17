Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar makroekonomik verilerden gelen farklı sinyaller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisindeki artış beklentileri aşarken, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise tahminlerin altında kaldı. Bu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,5 artışla 97,4'ten tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün ABD'de konut başlangıçları verisi takip edileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) endekslerinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuzda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan azaldı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.