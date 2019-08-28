Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

Hafta başından bu yana ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik taraflardan gelen tutarsız davranışlar, Brexit belirsizliğinin sürmesi, İtalya'da hükümet krizi, İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler piyasalarda oynaklığın artmasına yol açtı.

Söz konusu gelişmelere bağlı olarak güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvillerine talep artmaya devam ederken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,5'in altına geriledi.

Öte yandan dün Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adımlar atarak piyasaları destekledi. Karar doğrultusunda otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiren konsey, ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "doğru koşulların" oluşması halinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceği yönündeki açıklamaları öne çıkarken, İtalya'da iktidardaki 5 Yıldız Hareketi, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile yeni bir koalisyon kurmaya ilişkin görüşmeleri askıya aldı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da iki partiye yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik anlaşma imzalamaları için bugüne kadar süre verdi. İki partinin koalisyon sağlayamaması durumunda Mattarella yeni bir geçici hükümet seçerek erken seçim çağrısı yapacak.