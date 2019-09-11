Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması, siyasi gelişmeleri gündemin odağına yerleştirdi.

Trump, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. "Şahin" söylemleri ile dikkati çeken Bolton'un görevden alınması sonrası piyasalar, yerine atanacak isme odaklandı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1'e indirildi. Raporda, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi Avro Bölgesi ve ABD için de 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 2,3'e düşürüldü.