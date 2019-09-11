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Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması, siyasi gelişmeleri gündemin odağına yerleştirdi.

Trump, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. "Şahin" söylemleri ile dikkati çeken Bolton'un görevden alınması sonrası piyasalar, yerine atanacak isme odaklandı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin'in 2019 ve 2020'ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1'e indirildi. Raporda, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi Avro Bölgesi ve ABD için de 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,0 ve yüzde 2,3'e düşürüldü.

Analistler, küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlara Fitch Ratings'in de eklenmesine karşın pay piyasalarının, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerine ilişkin teşvik beklentileriyle pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle 18 Eylül'deki Fed'in faiz kararı öncesi dalgalı seyrini sürdüren New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,04 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü gündemin odağında yer almaya devam ederken, borsalarda sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Dün altının ons fiyatının, yüzde 1'e yakın değer kaybetmesinin ardından bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla toparlanması ve 1.490 doların hemen üzerinde dengelenmesi dikkati çekerken, borsalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 101.213 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 artışla 5,7682'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,78'in hemen üzerinde işlem görüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde ise 101.800 seviyesinin direnç, 99.500’ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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