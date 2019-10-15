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Küresel piyasalar yön arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Washington'da ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif haber akışının hafiflemesi nedeniyle piyasalardaki fiyatlamalara etkisi azaldı.

ABD'de bu hafta başlayacak bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin etkisini artırması beklenirken, dün veri gündeminin zayıf ve tahvil piyasasının kapalı olması nedeniyle New York borsasında sakin bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 98,3-98,5 dar bandından yatay seyretti.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Brexit ve siyasi belirsizlikler devam ederken, İspanya'da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından başlayan protesto gösterileri güçlenerek devam ediyor. Dün, Barselona Havalimanı'ndaki göstericilere polisin sert müdahalesinde 37 kişi yaralandı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Asya tarafında, dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Japonya pay piyasaları, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği bugün fiyatladı. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisi yıllık yüzde 4,7 ile beklentiler düzeyinde gerilerken, Çin'de eylül ayı enflasyonu yıllık 3 ile tahminlerin üzerinde arttı. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün ABD Başkanı ve Avrupa Birliği'nden (AB) gelen yaptırım açıklamaları ile pay piyasalarında sert düşüş, döviz kurlarında ise yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi, dün banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 5,10 değer kaybederek 27 Mart'tan bu yana en kötü performansını gösterdi ve günü 93.981 puandan tamamladı.

Dün yüzde 0,7 artışla 5,9271'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8860 seviyesine geriledi.

AB Konseyi, dün Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaşırken, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD'nin yaptırım kararına göre çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılırken, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakerelerin de durdurulacağı ifade edildi.

Analistler, açıklanan yaptırımların piyasaları olumsuz etkilemesinin beklenmediğini belirterek, dün Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesajların ardından oluşan belirsizlikle piyasalarda aşırı derecede olumsuz fiyatlamaların gerçekleştiğini, bugün tepki alımlarının gelmesinin beklenebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıları ile makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğuna değinerek, dolar/TL'de ise 5,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,76 seviyesinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, eylül ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

11.30 İngiltere, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, ekim ayı ZEW endeksleri

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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