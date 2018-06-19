KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesiyle, Asya’da endeksler, Çin hisselerine gelen sert satışların etkisiyle dört ayın en düşük düzeylerine geriledi. Shanghai endeksi yüzde 3.82 düşüşle kapanırken, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapandı.

Çin, ABD'nin geçen hafta uygulayacağını ilan ettiği yeni gümrük vergilerine karşılık olarak, ABD'den ithal edilen ve değeri 50 milyar doları bulan çeşitli ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Çin'in bu adımı üzerine Trump, yeni haftanın ilk gününde toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump Çin'in, bu adıma da karşılık vermesi durumunda, "Buna, 200 milyar dolarlık başka ürünler üzerinde ilave gümrük vergileri uygulayarak karşılık vereceğiz" derken, Çin de, ABD hükümetinin Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin listesini yayınlaması durumunda, "niteliksel ve niceliksel" önlemlerin sırada olduğu uyarısı yaptı.

Gelişmelere paralel Asya’da endeksler sert düştü;

- Shanghai yüzde 3.82

- Nikkei yüzde 1.77,

- HSI yüzde 2.78

- KOSPI ise yüzde 1.52 düşüşle kapandı.

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