KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından Çin de sert karşılık vereceğini söyledi. Önce Asya’da endeksler sert düşüşle kapandı. Shanghai endeksi yüzde 3.82, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapandı. Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle geriledi. İşlemlere 324 puan düşüşle başlayan Dow Jones'un kayıpları 361 puana kadar çıktı.

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