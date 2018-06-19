KÜRESEL PİYASALAR

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FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından Çin de sert karşılık vereceğini söyledi.

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından Çin de sert karşılık vereceğini söyledi. Önce Asya’da endeksler sert düşüşle kapandı. Shanghai endeksi yüzde 3.82, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapandı. Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle geriledi. İşlemlere 324 puan düşüşle başlayan Dow Jones'un kayıpları 361 puana kadar çıktı.
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