FİNANS

KÜRESEL PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından sert düşüşle açılan ABD piyasalarında Dow Jones yıl başından bu yana tüm kazancını sildi ve düşüş 400 puanı buldu.

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından sert düşüşle açılan ABD piyasalarında Dow Jones yıl başından bu yana tüm kazancını sildi ve düşüş 400 puanı buldu.

Özellikle Boeing ve Caterpiller gibi sanayi şirketlerinin hisseleri düşüşlere öncelik ederken, Dow Jones Salı günü 407 puan düşüşle 24 bin 579 puana geriledi.

Dow Jones’un yıl başından bu yana getirisi ise sıfırlandı ve eksi yüzde 0.45 kayba döndü.

Dow Jones son 12 ayda ise yatırımcısına yüzde 14.31 getiri sağladı.

S&P 500 günlük yüzde 1.0 düşüşle 2 bin 746 puana gerilerken, endeksin yıllık getirisi ise yüzde 2.76’ya geriledi. Son 12 ayda ise yatırımcısına yüzde 11.98 kazandırdı.

Nasdaq Bileşik Endeksi ise günlük yüzde 1.34 düşüşle 7 bin 642 puana geriledi. Teknoloji hisselerini barındıran endeks Wall Street’te getirisi hala en yüksek olan endeks, fakat birçok uzman özellikle Nasdaq’taki hisselerin çok pahalandığına vurgu yapıyor.

Nasdaq’ın yatırımcısı yıl başından bu yana yüzde 10.95, son 12 ayda ise yüzde 22.76 getiri elde etti.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladıDiyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurduGençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

"Yeterlilik belgesi olmayanlar araba alıp satamayacak"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.