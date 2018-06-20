KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından dün sert kayıplar yaşayan Asya ve Avrupa endeksleri ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselişe geçti.
ASYA
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