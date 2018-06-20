KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından dün sert kayıplar yaşayan Wall Street endeksleri, yeni güne yükselişle başladı. Asya’da endeksler yükselişle kapanırken, Avrupa endeksleri de ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselmeye devam ediyor.

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