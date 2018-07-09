FİNANS

KÜRESEL PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

ABD ve diğer ekonomiler arasındaki ticaret savaşlarının başlamasına paralel, ABD’de beklentilerin altında artış kaydeden ücretler, dolar endeksinin yönünü aşağı çevirdi.

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - ABD ve diğer ekonomiler arasındaki ticaret savaşlarının başlamasına paralel, ABD’de beklentilerin altında artış kaydeden ücretler, dolar endeksinin yönünü aşağı çevirdi.
ABD’de tarım dışı istihdamın beklenenden iyi gelmesi piyasalara yansıdı ve Asya’da endeksler haftaya yükselişle başladı. Avrupa’da da endekslerin yükselişle açılması bekleniyor.
Birleşik Krallık’ta Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis istifa etti.
- STERLİN/DOLAR yüzde 0.28 artışla 1.3321 düzeyine yükseldi.
Geçen hafta ABD’den gelen veriler ve bu hafta Avrupa’dan gelecek veriler parite üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapıyor.
DOLAR endeksi haftaya yüzde 0.15 düşüşle 93.877’den başladı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 93.78

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