KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı konuşma öncesinde euro/dolar paritesi dört haftanın en yüksek düzeyine çıktı ve 1.18 düzeyine yaklaştı. Dolar endeksi ise yüzde 0.25 düşüşle 93.75 düzeyine geriledi.

Küresel yatırımcılar geçen ay varlık alım programını yıl sonunda sonlandıracağını açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Türkiye saati ile 16:00’da Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı konuşmayı yakından takip ediyor.

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