FİNANS

KÜRESEL PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz (DHA)

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildiDicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi
Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyorÇocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Boğaziçi Üniversitesi enerji politikalarına yön verecek

Boğaziçi Üniversitesi enerji politikalarına yön verecek

İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

Antalya turizminde yeni rekor

Antalya turizminde yeni rekor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.