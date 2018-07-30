KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz (DHA) - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Wall Street’in ardından düşüşle açıldı. Avrupa’da ise endekslerin yükselişle açılması öngörülüyor. Pazartesi JAponya Merkez Bankası, Salı-Çarşamba günleri ise ABD MErkez Bankası para politikası kurulları toplanıyor.
Avrupa borsalarında FTSE yükselişle açılırken, şirktlerden gelen kazanç verilerine bağlı diğer endekslerin de yüksekişle açılması bekleniyor.
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