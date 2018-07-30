KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz (DHA) - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Wall Street’in ardından düşüşle açıldı. Avrupa’da ise endeksler beklentileri karşılamayan şirket kazançları ve ticaret savaşı endişelerinin tam geçmemiş olmasına paralel FTSE hariç düşüşte.

Pazartesi Japonya Merkez Bankası, Salı-Çarşamba günleri ise ABD MErkez Bankası para politikası kurulları toplanıyor.

EURO BÖLGESİ

