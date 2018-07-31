KÜRESEL PİYASALAR

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler HSI hariç artışla açıldı. Avrupa’da ise endeksler Avrupa borsaları bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme verileri öncesinde yükselişte.
Bugün ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası para politikası kurulları toplanacak.
EURO BÖLGESİ
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
İhracat rakamları açıklandı
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