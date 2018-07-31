KÜRESEL PİYASALAR

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Avrupa’da endeksler güçlü ekonomik verilerin ardından DAX hariç yükselişe geçti.

Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Japonya Merkez Bankası ve Çin PMI verileri sonrası HSI hariç yükselişle kapandı.

FED - Bugün ve yarın ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplanıyor. Yarın faiz kararı açıklaması beklenen Fed’in Eylül’de ve Aralık’ta iki kez daha faiz artırması, bu toplantıda ise faizlere dokunmaması bekleniyor.

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