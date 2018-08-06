KÜRESEL PİYASALAR

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FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos (DHA)

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmakSÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak
BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira olduBİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu
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