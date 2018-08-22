FİNANS

KÜRESEL PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

(Gelişmelerle güncellendi)
Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA)

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
Lavanta balının kilosu 250 liraLavanta balının kilosu 250 lira
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdırAli Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.