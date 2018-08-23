KÜRESEL PİYASALAR

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA)
İstanbul Yeni Havalimanı için 1000 kişi alınacak! Son tarih 30 Eylül
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Yeni dönem başladı! Görev sürelerinde flaş değişiklik
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum