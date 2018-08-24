KÜRESEL PİYASALAR

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FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ağustos (DHA)

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyorKuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu
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