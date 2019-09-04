Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor

Dün akşamki oylama, milletvekillerine parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verirken, muhalefet partilerinin süreci hızla tamamlayarak, tasarıyı cuma günü yasalaştırmayı hedefledikleri belirtiliyor. Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edileceği tahmin ediliyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere parlamentosundaki gelişmeler ise küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı. Ancak İngiliz yasalarına göre erken seçim kararı parlamentoda 3'te 2 çoğunlukla alınabiliyor ve Johnson'ın, erken seçim kararı için muhalefetin desteğini alma zorunluluğu bulunuyor.

Bu gelişmelerin devamında Johnson, aralarında iki eski maliye bakanı ile Winston Churchill’in torununun da bulunduğu 21 muhalif milletvekilini partinin parlamento grubundan ihraç etti.

Brexit kördüğümü piyasaların gündemini meşgul ederken, dün Avrupa pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,1959 ile 1984'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından parlamentodaki gelişmelerle toparladı ve 1,2105 seviyesinde dengelendi.