Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmeden müzakerelere devam etme ve ek tarife getirmeme kararı çıkmasının ardından dün küresel piyasalar ve dolar endeksinde hızlı yükseliş yaşandı. Söz konusu gelişmeye karşın İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile gözler yeniden jeopolitik risklere çevrildi. ABD yönetimi, bu açıklamanın ardından İran'a sert tepki göstererek, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğunu, Tahran'ın anlaşmadan önce koşulları ihlal ettiğini belirtti. Öte yandan, Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo da geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Jeopolitik risklerdeki artış ve OPEC'in petrol üretimini azaltma kararını uzatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı, dün 67,2 doları görmesinin ardından bugün 65,6 dolar seviyelerinde dengelendi. Dün son 10 günün en yüksek seviyesini gören ve günü 96,8'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yatay seyrediyor. New York borsasında, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerini sürdürme ve ek tarifi getirmeme konusunda anlaşmalarının ardından dün Dow Jones endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 yükselirken, S&P 500 endeksi 2.977,93 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 0,77'lik artışla tamamladı. Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca tekrar bir araya gelme kararı aldı. Bugün yerel saatle 11.00'de gerçekleşecek buluşmada AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler tartışılacak. Öte yandan, dün İspanya, Almanya ve İtalya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi eşik değer olan 50'nin altında kalarak sektörde zayıflığın sürdüğüne işaret etti. Söz konusu veri, Avro Bölgesi için de 47,6 ile hem piyasa beklentilerinin hem de eşik değerin altında kaldı.