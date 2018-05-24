"Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics'in Ekonomisti Adam Slater, gelişen piyasalara ilişkin risk algısının son haftalarda kötüleştiğini belirterek, "Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı." dedi.

Adam Slater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ABD doları karşısında tüm gelişen ekonomilere ait para birimlerinin değer kaybı yaşadığını ifade etti.

Slater, "Gelişen piyasalara ilişkin risk algısı son haftalarda tabii ki kötüleşti. Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı." dedi.

Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret eden Slater, "Şu anda küresel büyüme görüşümüzün oldukça pozitif olmasından dolayı risk iştahının daha fazla kötüleşeceğini düşünmüyoruz. ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.