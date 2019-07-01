Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak

Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceği ve bunların giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtilen bildiride, "Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz." denildi.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.

Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şi ile beklediğimden çok daha iyi bir görüşme yaptık. Çin'e yönelik var olan tarifeleri daha fazla artırmamak ve müzakereleri sürdürmek konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Şi'nin talebiyle Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'li şirketlerden donanım almasına izin verdiğini de açıkladı.

Yeni haftaya bu gelişmelerle başlarken, cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Dolar endeksi, cuma gününü 96,1 seviyelerinden tamamlamasının ardından, bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96,5'in üzerine çıktı. Geçen hafta yüzde 2'nin altına inen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 2,04 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacak olmasının piyasalara olumlu yansıyacağını, ancak tarafların mevcut tutumlarını devam ettireceği beklentilerinin uzlaşma sağlanamaması olasılığını artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme ihtimalinin gündemde olduğunu ve bunun yol haritasının tartışıldığını anımsatan analistler, bu durumun kısa vadede açıklanacak verilerin önemini artırdığını vurguladı.