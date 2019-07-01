FİNANS

Küresel piyasalarda G20 gelişmeleri fiyatlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan önemli konuların ele alındığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımaları takip edilecek - Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacak olmasının piyasalara olumlu yansıyacağını, ancak tarafların mevcut tutumlarını devam ettireceği beklentilerinin uzlaşma sağlanamaması olasılığını artırdığını belirtti

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.

Piyasalarda yeni hafta, 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki gelişmelerin fiyatlanmasıyla başlarken, zirvenin sonuç bildirisinde "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest ve adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceği ve bunların giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtilen bildiride, "Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz." denildi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin yaptığı ikili görüşmeler öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping buluşmasından müzakerelere devam etme kararı çıktı.

Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şi ile beklediğimden çok daha iyi bir görüşme yaptık. Çin'e yönelik var olan tarifeleri daha fazla artırmamak ve müzakereleri sürdürmek konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Şi'nin talebiyle Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD'li şirketlerden donanım almasına izin verdiğini de açıkladı.

Yeni haftaya bu gelişmelerle başlarken, cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,28, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Dolar endeksi, cuma gününü 96,1 seviyelerinden tamamlamasının ardından, bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96,5'in üzerine çıktı. Geçen hafta yüzde 2'nin altına inen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 2,04 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacak olmasının piyasalara olumlu yansıyacağını, ancak tarafların mevcut tutumlarını devam ettireceği beklentilerinin uzlaşma sağlanamaması olasılığını artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme ihtimalinin gündemde olduğunu ve bunun yol haritasının tartışıldığını anımsatan analistler, bu durumun kısa vadede açıklanacak verilerin önemini artırdığını vurguladı.

Avrupa tarafında cuma günü pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğu, Almanya'da DAX 30 endeksinin yüzde 1,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,83 yükseldiği görüldü. Geçen hafta 1,135-1,140 bandında hareket eden avro/dolar paritesi ise bugün 1,132 seviyesine gerilediği gözlendi.

Asya tarafında ticaret müzakerelerinin yeniden başlaması ile piyasalarda oluşan rahatlama sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,95 değer kazancıyla 96.485,32 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma gününü 5,7925 seviyesinden tamamlamasının ardından, G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesi sonrası bugün 5,72 seviyelerine geriledi.

Trump, Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorusu karşısında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı. S-400 karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptırım konusuna Trump'ın açıklık getirdiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını söylediğini aktardı.

Analistler, S-400 konusunda gelen açıklamaların piyasalarda kısa vadeli risk iştahını artıracağını belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.600 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda 97.500 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.45 İtalya, haziran imalat sanayi PMI

10.50 Fransa, haziran imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı

11.00 Avro Bölgesi, haziran imalat sanayi PMI

11.00 İtalya, mayıs işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mayıs işsizlik oranı

16.45 ABD, haziran imalat sanayi PMI

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bist 100 Küresel piyasalar

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