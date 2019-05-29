Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Jeopolitik riskler, Çin'in ABD'nin adımlarına misilleme yapabileceği yorumları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomik aktivitedeki endişelere paralel 2020 sonuna kadar faiz indirimleri yapabileceği beklentilerinin artması gelişmiş ülke tahvillerine talebi artırdı.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile gerilemeye devam ederek, yüzde 2,24 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi. Hisse senedi piyasaları ise azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,93, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 98 sınırına çıktı.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifası sonrası gerek İngiltere gerekse Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar ile Brexit belirsizliğinin tedirginlik yaratmaya devam ettiği görülüyor. Dün akşam Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarını değerlendiren liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.