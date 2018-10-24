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Küresel piyasalarda imalat verileri takip edilecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda imalat verileri takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklandı.

ABD'de dün ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic'in gerçekleştirdiği konuşmada "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı" ifadesini kullanması sonrasında pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti.

Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde piyasalar negatif seyrederken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamalar da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimini eleştirerek, "Ne yapacağımız noktasında kararı kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." ifadelerini kullandı. Trump’ın konuşması sonrasında ABD'den yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerinin iptal edileceği kaydedildi.

Avrupa tarafında, beklendiği gibi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetme kararı alması ve Brexit endişeleri piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24 düşüş kaydetti. Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde bugün İsveç Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 53,1'e yükselmesi ve yenin dolar karşısındaki değer kaybından destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazandı. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiği, döviz kurlarının ise yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400'ün hemen üzerinde tamamlarken, 5,7453'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de Bej Kitap raporu, Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile yurt içinde bugün açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.30 Almanya'da ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD'de ekim ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD'de eylül ayı yeni konut satışları

21.00 ABD’de Fed Bej Kitap Raporu

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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