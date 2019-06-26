Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile İran geriliminin derinleşmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası negatif seyrini sürdürürken, bugün fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini değiştiren açıklamalarının etkili olması bekleniyor.

ABD'nin hafta başında İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye alması ve İran'ın da "ABD'nin yaptırımlarının diplomatik yolun ilelebet kapanması anlamına geldiğini" açıklamasıyla iki ülke arasındaki gerilim derinleşti.

Taraflardan açıklamalar gelmeye devam ederken, dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Tahran, kibarlık ve merhametten anlamıyor. Maalesef anladıkları şey, güç ve kuvvet. ABD de açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahip, sadece son 2 yılda 1,5 trilyon dolar yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartların değişmeyeceğini ve nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti. Ruhani ayrıca, ABD'nin müzakere peşinde olmadığını savundu.