İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası tekrar gündeme gelen “ticaret savaşı” ile tedirginliğin arttığı görülürken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası piyasaların tepkisi takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdiğini bildirmesinin ardından, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği kaydedildi. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin azalması ve son açıklamaların ardından bugün Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,6 ile 44 ayın zirvesine çıkması sonrası pay piyasalarında yükselişler görülürken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94'ün üzerini test etti. Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ise haziran ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, kurulun yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü" ifadelerine yer verildi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.