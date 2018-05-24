İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası tekrar gündeme gelen “ticaret savaşı” ile tedirginliğin arttığı görülürken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası piyasaların tepkisi takip ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdiğini bildirmesinin ardından, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği kaydedildi. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin azalması ve son açıklamaların ardından bugün Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,6 ile 44 ayın zirvesine çıkması sonrası pay piyasalarında yükselişler görülürken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94'ün üzerini test etti. Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ise haziran ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, kurulun yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü" ifadelerine yer verildi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.
Avrupa tarafında, açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin genel olarak beklentilerin altından kalması ve İngiltere'de yıllık enflasyonun yüzde 2,4'e gerilemesinin ardından borsalarda düşüş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,13 değer kaybetti.
Bugün Trump'ın açıklamalarından en fazla etkilenen piyasanın Japonya borsası olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 geriledi.
Yurt içinde, TCMB'nin dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi faiz oranının 300 baz puan artırılarak yüzde 16,50'ye yükseltilmesi döviz kurlarının düşüşe geçmesini sağlarken, pay piyasalarının da bugün açılışta bu etkiyi fiyatlaması bekleniyor.
Dün 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, PPK kararı sonrasında hızlı bir şekilde gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 4,5761'den tamamladı.
PPK'nın karar metninde, yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair risklerin arttığı belirtilerek, "Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.
Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6940'a kadar yükselmesinin ardından 4,6850 seviyesinde dengelendi.
Analistler, kurların dünkü düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğinin pay piyasalarının yönü üzerinde de etkili olacağını belirterek, TCMB'nin güçlü bir hamle yaptığını, ayrıca gelişmelere göre 7 Haziran'daki PPK toplantısında da gereken adımları atacağının işaretini verdiğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
11.30 İngiltere, nisan ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
17.00 ABD, nisan ayı 2. el konut satışları
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