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Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalardaki negatif seyir dün yayılarak ve güçlenerek devam ederken, yarın ABD'de başlayacak tatil öncesinde bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin azalması, hisse senetleri fiyatlarının tarihi zirvelerinden başlayan düşüşünün çalışan stop-loss (zarar kes) emirleri ile hızlanması, teknoloji şirketlerinin büyüme ve iş hacmine ilişkin tedirginlikler ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji devi firmaların hisse ve fonlarını vurmasıyla düşüş trendindeki hareketini devam ettiriyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları yüzde 1,5 artarak beklentilerin hafif altında kalmasına karşın pay piyasalarında teknoloji devi şirket hisselerinin lokomotifliğinde düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enerji devi şirket hisseleri ve bağlantılı fonları da vurmasıyla satıcılı seyrin genele yayılarak güçlenmesi dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,82 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,70 değer kaybetti.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün yüzde 6,8 azalışla günü 62,39 dolardan tamamlaması sonrasında bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 63,0-63,5 dolar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında İtalya'ya ilişkin endişeler ve Brexit sürecine yönelik belirsizlikler devam ederken, ABD piyasalarındaki sert satışların küresel risk iştahını azaltması ile dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,76 düşüş kaydetti.

Dün bir açıklama yapan Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anladığını belirterek, "Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki 2019 bütçesine ilişkin görüşmelerde de anlaşma sağlanamadı.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki satış baskısının bugün Asya piyasalarında hafiflediği görülüyor. Bugün Japonya'da açıklanan tüm sanayi aktivite endeksinin beklentiler doğrultusunda yüzde 0,9 gerilemesi sonrasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde dün azalan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında etkisini artıran satışlar BIST 100 endeksinin günü yüzde 3,05 azalışla 91.686 puandan tamamlamasına neden oldu. Dolar/TL ise 5,30 sınırından yükselişe geçerek yüzde 1,27 artışla 5,3913'ten kapandı. Bugün yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'nin 5,40'ın üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece kısa ve orta vadeli düşüş trendi içindeki hareketini sürdürmesinin beklenebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 90.000-95.000 geniş bandındaki hareketin devam ettiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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