Küresel sigorta sektöründe birleşme-satın almalar 10 yılın zirvesinde

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Küresel sigorta sektöründe birleşme ve satın almalar (M&A) 2018 yılının ilk 6 ayında 37 milyar euro ile 2008 global finansal krizinden bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı.
Willis Towers Watson ve Mergermarket tarafından hazırlanan rapora göre, 2018'in ilk 6 ayında değerleri 500 milyon euronun üzerinde 14 birleşme ve satın alma gerçekleşti.
Buna karşılık, toplam birleşme ve satın alma sayısı 84 ile 2009 yılından bu yana en düşük düzeye indi.
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