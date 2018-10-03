KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Servis PMI Eylül ayında, Ağustos ayındaki 51.5’ten, 50.2’ye geriledi, beklenti 51.8’e yükselmesiydi.

AVRUPA

Almanya’da

- Servis PMI Eylül ayında, Ağustos ayındaki 56.5’ten 55.9’a geriledi, beklenti sabit kalmasıydı.

- Bileşik PMI Eylül ayında, Ağustos ayındaki 55.3’ten 55’e geriledi, beklenti sabit kalmasıydı.

Birleşik Krallık

- Servis PMI Eylül ayında, Ağustos ayındaki 54.3’ten 53.9’a geriledi, beklenti, 54’e gerilemesiydi.

Euro Bölgesi

- Euro Bölgesi perakende satışları Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 0.6 düşüş sonrasında yüzde 0.2 düştü, beklenti yüzde 0.2 artmasıydı.

- Euro Bölgesi perakende satışları Eylül ayında, bir önceki yıla göre yüzde 0.2 düştü, beklenti yüzde 0.2 artmasıydı.

