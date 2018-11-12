FİNANS

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

İstanbul, 12 Kasım (DHA)

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyizGülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz
Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacakIntexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.