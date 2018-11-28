KÜRESEL VERİ PANORAMASI

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FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

İstanbul, 28 Kasım (DHA)

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştuGıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu
İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdıİnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı
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