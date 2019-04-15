KÜRESEL VERİ PANORAMASI

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FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

İstanbul, 15 Nisan (DHA)

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İHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağızİHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağız
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