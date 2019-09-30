KÜRESEL VERİ PANORAMASI

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FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul, 30 Eylül (DHA)

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruzÖzgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz
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