Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, yeni küresel ekonomik krizin 2008 veya 2014'tekilerin aksine bankaların sermaye yeterliliği veya mali sektördeki sorunlardan kaynaklanmayacağını belirterek, "Yeni kriz, düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla nitelendirilecek. Küreselleşme düğümü tersine çözülecek." dedi.

Oreşkin, başkent Moskova'da, Valday Düşünce Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki gelişmeler ve Rusya'nın konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük İtidal" olarak adlandırılan ve 2008’de yaşanan küresel krizin ardından duran fiyat istikrarı ve büyüme sürecinin devam ettiğini belirten Oreşkin, "Küresel ekonomideki büyüme yavaşlığını artık görebilirsiniz ancak bu durum henüz krizden çok uzak." ifadesini kullandı.

Yaşanacak yeni küresel ekonomik krizin öncekilerden farklı olacağını savunan Oreşkin, "Yeni kriz, 2008 veya 2014’tekilerin aksine bankaların sermaye yeterliliği veya mali sektördeki sorunlardan kaynaklanmayacak. Yeni kriz, düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonla nitelendirilecek." dedi.