Kürk Mantolu Madonna Vodafone TV'de devam edecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenen, Türkiye'nin ilk dijital tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", sezon sonunda da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Hem Vodafone Red aboneleri, hem de Vodafone TV üyeleri, Kürk Mantolu Madonna'yı internetlerinden yemeden Vodafone TV üzerinden izleyebilecekler.

İlk kez tiyatro sahnesine uyarlanan, Sabahattin Ali'nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna, toplam 37 gösterimle 22 bini aşkın izleyiciye ulaşarak sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu oldu. "Direklerarası Seyirci Ödülleri En İyi Sahne Tasarımı", "GSÜ EN Ödülleri Yılın En İyi Tiyatro Oyunu" ve "7. Fashion TV Moda Ödülleri En İyi Tiyatro Oyunu" ödüllerini kazanan oyun için belgesel film de çekilecek.

Kürk Mantolu Madonna'nın başrol oyuncuları Tuba Ünsal, Sercan Badur ve Alper Saldıran, Nişantaşı Nopa Restaurant'ta Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.