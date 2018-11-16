FİNANS

Kürk sektörünün genç tasarımcıları ödüllendirildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nı Belarus’tan Yulia Yukhnovich kazandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kürk Federasyonu (IFF Eurasia) ve Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KSİAD) ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi İstanbul’da düzenlenen Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nın kazananları belli oldu.

KSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, IFF Eurasia ve KSİAD ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi İstanbul’da düzenlenen Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri sektörü olarak, yılın ilk 10 ayında 1,5 milyar dolara yaklaşan ihracatla büyük bir aile olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kilogram başı ihracat birim fiyatı 1,3 dolar. Kürk konfeksiyon sektörümüz ise Türkiye’nin ihracat ortalamasından yaklaşık 100 katı daha katma değerli ihracat ile ekonomimizde fark yaratıyor. Kürk konfeksiyon sektörümüzün kilogram başı birim fiyatı 132 dolar ihracat ile sektörümüzün en değerli ihracatını gerçekleştiriyor. 1 Ocak-14 Kasım 2018'de yüzde 10 artış ile 127 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiren kürk konfeksiyon sektörümüz dünyanın en büyük beşinci, AB’nin ise en büyük ikinci tedarikçisi. Kürk konfeksiyon sektörümüz, 2017 yılında AB’ye gerçekleştirdiği ihracatını 2018 yılının ilk 10 ayında aşmayı başardı.”

Kıymetli kürkte ÖTV sorununa da değinen Şenocak, “İDMİB olarak, kıymetli kürkte ÖTV sorunumuzu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Bu sorunu da aşabilirsek ihracatımızı çift haneli oranlarda artıracağımızdan ve dünyadaki sıralamamızı 2-3 basamak yukarı çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok. Bugün AB’nin ithalat ortalamasından 2 kat, AB’deki en büyük rakibi Çin’den tam 4 kat daha katma değerli ihracat gerçekleştiren kürk konfeksiyon sektörümüz, bu başarısını tasarım gücüne borçludur." ifadelerini kullandı.

Şenocak, tasarım kabiliyetlerini ortaya koyan genç yeteneklerle birlikte katma değerli ihracatı daha da artıracaklarını aktararak, "Dünyadaki pazar payımızı daha da güçlendireceğiz. Bugün burada yarışan ve ülkemizi temsil eden tasarımcılarımızdan beklentimiz önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek çalışmalara imza atmaları.” değerlendirmesinde bulundu.

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Gümrük ise şunları kaydetti:

“İlk olarak kürk seminerini düzenledik. Seminerimize Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Finlandiya, Danimarka, Yunanistan, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden misafirlerimiz katıldı. Etkinliğimizin ikinci gününde ise Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nı düzenliyoruz. Genç tasarımcılar bizim için son derece önemli. KSİAD her yıl tasarımcılara yönelik Uluslararası Kürk Eğitim Programı düzenliyoruz. Bu yıl da düzenlediğimiz program, derneğimizin eğitim atölyesinde gerçekleştirildi. IFF tarafından düzenlenen bu yarışma her yıl farklı bir ülkede yapılıyor. Biz de KSİAD olarak IFF’in içinde yer alan ülkelerin arasındayız. Türkiye, IFF içindeki etkin ülkelerden biri. KSİAD 2004 yılında kurulmuştur ve 220 üyemiz bulunmaktadır.”

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- Yarışmanın kazananları belli oldu

IFF Eurasia Federasyonu Başkanı Sergey Stolbov, “Biz bu ve buna benzer etkinlikleri daha önce Moskova, St. Petersburg, Minsk, Kazakistan gibi şehirlerde gerçekleştirmiştik. Bugün ise sıra İstanbul’da. Bugün burada olmamız Türkiye’nin kürk sektöründe önemli bir yere sahip olduğunun göstergesi. Ülke olarak bu sektörde bulunduğunuz sıranın üzerine çıkacağınıza inanıyorum. Bugün burada yer alan genç tasarımcılar sektörümüzü geliştirecekler.” ifadelerini kullandı.

Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk Yarışması’nı Belarus’tan Yulia Yukhnovich kazandı. Yarışmanın kazananı Yulia Yukhnovich Kanada-Nafa'nın tasarım merkezinde eğitim gezisi ile ödüllendirildi. Ayrıca Milano’daki düzenlenecek tasarım yarışmasına da katılmaya hak kazandı.

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IFF Eurasia ksiad kürk sektörü

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