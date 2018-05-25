"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin kurla ilgili bir spekülasyon yaşadığını belirterek, "Onun için bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz yaklaşık bir 10 gün diyelim ona. Bu hafta sonu ve ondan sonraki dahil olmak üzere rahatladığımızı inşallah hep beraber göreceğiz." dedi. Denizli Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, enteresan günlerden geçtiklerini söyledi. Bugünlerin, "Gezi olayları" ile başlayan, 17-25 Aralık süreciyle devam eden dönemlere benzediğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin o dönemlerdeki spekülatif hareketleri bir kenara koyarak, güçlü, dengeli ve sürdürülebilir büyüme periyoduna girerek yoluna devam ettiğini vurguladı. Zeybekci, "Bakın o günlerden bugüne Türkiye'nin büyüme rakamlarını ve performanslarını sizler, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çukur terörünü başaramayınca 15 Temmuz. Elhamdülillah hepsi geride kaldı." dedi. - "Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7,5 civarında büyüyecek" Zeybekci, yeni dönemden ümitli olduklarına işaret ederek, Türkiye ekonomisinin büyüme performansına dikkati çekti.

Büyüme rakamının haziranda açıklanacağını anımsatan Zeybekci, "Türkiye, 2018 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,5 civarında bir büyümeyi yakalamış olacak. 'Türkiye her ay ihracat rekoru kıracak.' demiştik. Geçen sene bu günler 145-146 milyar dolar ihracat, bir yıl sonra 162,5 milyar dolar olacak mayıs sonu itibarıyla." ifadesini kullandı. Turizmde 30 milyar dolarlık gelirin aşılacağını belirten Zeybekci, "Hizmet ihracatımız 52,5 milyar dolar civarında olacak. Toplam dış ticaret hacmimiz 460 milyar dolardı ve bu sene itibarıyla 500 milyar doları aşacak. İlk defa ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88-89 aralığına gelecek. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektör, 200 milyar dolar civarında. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz tevdiat hesapları toplamı 290 milyar dolar." diye konuştu. - "Bunların hepsi gelip geçici" Zeybekci, Türkiye'nin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmekle ilgili asla problemi olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Özel sektörün, ihracatçıların yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil. Yani varlıklarımızın içinde bu dahil değil. Reel ve özel sektörün yurt dışındaki diğer varlıkları buna dahil değil. Böyle bir ortamda arkadaşlar kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor. Onun için bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz yaklaşık olarak bir 10 gün diyelim ona. Bu hafta sonu ve ondan sonraki dahil olmak üzere rahatladığımızı inşallah hep beraber göreceğiz."