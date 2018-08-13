"Hain darbe girişimi dahil Türkiye'ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler, şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar. İstikrarın yaşandığı ülkemizde kurların artışı için hiçbir sebep olmamasına karşılık, yapılan siyasal ve ekonomik saldırılar, spekülatif hareketlerle dövizin yükseltilmesi ekonomik savaşın ta kendisidir. Bu savaşta ABD'nin ülkemize yönelik aldığı son karar da ekonomik kuralları ve koşulları olmayan, dünya ticaret kurallarına uymayan, tamamen siyasi ve kişiler üzerinden saldırıların sonuncusudur. Yürütülen ekonomik savaş, hain darbe girişimi kadar alçakça bir durumdur."

Sakarya, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım ve dövizdeki manipülatif hareketlerin dünya ticaret kuralları içerisinde kabul edilemeyeceğini belirterek, bu durumun darbe girişimi kadar alçakça olduğunu kaydetti.

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, "Hain darbe girişimi dahil Türkiye'ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler, şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Sakarya, Türkiye'ye karşı oynanan oyunun farkında olduklarını aktararak, devletin ve hükümetin yanında bulunduklarını, üyelerinin hiçbirinin ticaretin genel kuralları dışında bu olaya prim vermeyeceğini kaydetti.

- "Türkiye güçlüdür"

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay da ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya çalıştığı yaptırımları kınadı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Sunay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gücünü, Ortadoğu'daki savaştan kaçan yüz binlerce insana kucak açarak göstermiştir. Türkiye'nin gücünü kırmak isteyen emperyalist güçler, emellerine açtıkları ekonomik savaşla ulaşmak istiyor. Bu tavır, hukuksuzluğun ötesinde devletler arası ilişkilerin dayandığı geleneklere ve etik ilkelere de aykırıdır. Amerika ile yaşanan ekonomik savaşta her daim ülkemizin yanındayız. Türkiye güçlüdür. Etik ve ahlaki olmayan bu tavrın amacına ulaşamayacağını herkesin bilmesi gerekir."

- "Milletimiz zor zamanda kenetlenir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'nin şubeyi ziyaretinde, ülkenin etik dışı siyasi oyunlarla ekonomi üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.