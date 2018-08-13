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"Kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar"

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

TÜGİK Genel Başkan Vekili Ömer Faruk Sakarya: - "Hain darbe girişimi dahil Türkiye'ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler, şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar" - TURAB Genel Başkanı Canan Sunay: - "Amerika ile yaşanan ekonomik savaşta her daim ülkemizin yanındayız. Türkiye güçlüdür"

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, "Hain darbe girişimi dahil Türkiye'ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler, şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Sakarya, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım ve dövizdeki manipülatif hareketlerin dünya ticaret kuralları içerisinde kabul edilemeyeceğini belirterek, bu durumun darbe girişimi kadar alçakça olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik kıskaca alınarak güçsüz düşürülmek istendiğini vurgulayan Sakarya, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hain darbe girişimi dahil Türkiye'ye karşı oynanan oyunda kurşunla ülkemizi dize getiremeyenler, şimdi kurla saldırarak bize diz çöktürmek istiyorlar. İstikrarın yaşandığı ülkemizde kurların artışı için hiçbir sebep olmamasına karşılık, yapılan siyasal ve ekonomik saldırılar, spekülatif hareketlerle dövizin yükseltilmesi ekonomik savaşın ta kendisidir. Bu savaşta ABD'nin ülkemize yönelik aldığı son karar da ekonomik kuralları ve koşulları olmayan, dünya ticaret kurallarına uymayan, tamamen siyasi ve kişiler üzerinden saldırıların sonuncusudur. Yürütülen ekonomik savaş, hain darbe girişimi kadar alçakça bir durumdur."

Sakarya, Türkiye'ye karşı oynanan oyunun farkında olduklarını aktararak, devletin ve hükümetin yanında bulunduklarını, üyelerinin hiçbirinin ticaretin genel kuralları dışında bu olaya prim vermeyeceğini kaydetti.

- "Türkiye güçlüdür"

Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay da ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya çalıştığı yaptırımları kınadı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Sunay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gücünü, Ortadoğu'daki savaştan kaçan yüz binlerce insana kucak açarak göstermiştir. Türkiye'nin gücünü kırmak isteyen emperyalist güçler, emellerine açtıkları ekonomik savaşla ulaşmak istiyor. Bu tavır, hukuksuzluğun ötesinde devletler arası ilişkilerin dayandığı geleneklere ve etik ilkelere de aykırıdır. Amerika ile yaşanan ekonomik savaşta her daim ülkemizin yanındayız. Türkiye güçlüdür. Etik ve ahlaki olmayan bu tavrın amacına ulaşamayacağını herkesin bilmesi gerekir."

- "Milletimiz zor zamanda kenetlenir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'nin şubeyi ziyaretinde, ülkenin etik dışı siyasi oyunlarla ekonomi üzerinden yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.

Uygulanan milli ekonomi modelinin saldırı altında olduğunu ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Ülkemizi büyütmeye, geleceğimize daha güçlü ve daha refah içerisinde bir ülke teslim etmeye kararlıyız. Bu yolda devlet başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Milletimiz zor zamanda kenetlenir. Bu zor durumda da öyle olacak. Türkiye'nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır."

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