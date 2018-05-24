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Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, 'Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu.

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, 'Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif bünyesinde 'Garaj' adlı mağaza açan kadınlar yaptıkları el ürünlerini burada satmaya başladı.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli el sanatları kurslarına katılan kadınlardan 7'si, kursu bitirip sertifikalarını aldıktan sonra ilk olarak 'Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu. Kadınlar daha sonra, kendi ürettikleri hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünlerinin satışını yapmak amacıyla tarihi evlerin bulunduğu Orta Mahalle Mücellit Sokak'taki tarihi bir konağın garajını mağazaya dönüştürdü. Kadınların 'Garaj' adını verdikleri mağazanın açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Kazım Kurt konuşmasında, "Kadının evdeki boş zamanını ekonomiye katması ciddi bir iştir. Bu hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir ihtiyaçtır. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.
'KADINLARIMIZI KOOPERATİFE BEKLİYORUZ'
Odunpazarı Kadın Girişimi ve İşletmesi Kooperatif Başkanı Ayşe Akman ise açtıkları mağazada kadınların evlerinde yaptığı ürünleri satışa sunduklarını söyledi. Akman şöyle konuştu:
"Kooperatifimizi geçen Ocak ayında kurduk. Kooperatifi kurarken 7 kişi ile yola çıktık. Şu anda 26 kişiyiz. Ama her gün üye almaya devam ediyoruz. Kooperatif üyelerimiz çok çeşitli yönlerde çalışıyorlar. Gıdadan el sanatlarına, hediyelik eşyaya, dikiş grubumuz var. Çok çeşitli alanlarda ürün yapıyoruz. Dükkanımızın ismini 'Garaj' koyduk. Çünkü iş yerini açtığımız yer tarihi Odunpazarı bölgesinde bir konağın garajı. Garajı biz kendimize dükkan yaptık. Onun için de ismini 'Garaj' koyduk. Bölgeyi ziyarete gelen turistler dükkanımızı çok beğeniyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Sadece üretmek değil, evde oturmak istemeyen kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz."
Kooperatif üyelerinden Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu Merve Altınışık da deri ürünler ve çanta üzerine üretim yaptığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtıKursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtıKursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtıKursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

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