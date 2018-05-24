FİNANS

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, 'Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu.

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de el sanatları kurslarına katılıp sertifika alan bir grup kadın, 'Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif bünyesinde 'Garaj' adlı mağaza açan kadınlar yaptıkları el ürünlerini burada satmaya başladı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli el sanatları kurslarına katılan kadınlardan 7'si, kursu bitirip sertifikalarını aldıktan sonra ilk olarak 'Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi'ni kurdu. Kadınlar daha sonra, kendi ürettikleri hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünlerinin satışını yapmak amacıyla tarihi evlerin bulunduğu Orta Mahalle Mücellit Sokak'taki tarihi bir konağın garajını mağazaya dönüştürdü. Kadınların 'Garaj' adını verdikleri mağazanın açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Kazım Kurt konuşmasında, "Kadının evdeki boş zamanını ekonomiye katması ciddi bir iştir. Bu hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir ihtiyaçtır. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'KADINLARIMIZI KOOPERATİFE BEKLİYORUZ'

Odunpazarı Kadın Girişimi ve İşletmesi Kooperatif Başkanı Ayşe Akman ise açtıkları mağazada kadınların evlerinde yaptığı ürünleri satışa sunduklarını söyledi. Akman şöyle konuştu:

"Kooperatifimizi geçen Ocak ayında kurduk. Kooperatifi kurarken 7 kişi ile yola çıktık. Şu anda 26 kişiyiz. Ama her gün üye almaya devam ediyoruz. Kooperatif üyelerimiz çok çeşitli yönlerde çalışıyorlar. Gıdadan el sanatlarına, hediyelik eşyaya, dikiş grubumuz var. Çok çeşitli alanlarda ürün yapıyoruz. Dükkanımızın ismini 'Garaj' koyduk. Çünkü iş yerini açtığımız yer tarihi Odunpazarı bölgesinde bir konağın garajı. Garajı biz kendimize dükkan yaptık. Onun için de ismini 'Garaj' koyduk. Bölgeyi ziyarete gelen turistler dükkanımızı çok beğeniyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Sadece üretmek değil, evde oturmak istemeyen kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz."

Kooperatif üyelerinden Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü mezunu Merve Altınışık da deri ürünler ve çanta üzerine üretim yaptığını belirtti.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç varProf. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Vali araya girdi, tavuk üretimi yeniden başladı

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.