FİNANS

"Kuru çay fiyatlarının artırılması gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Arslantürk: - "Gönlümüz tüketici için zam yapılmamasından yana ama çay sanayicisi yaşayacaksa yaş çay yaprağına yapılan zamla orantılı olarak kuru çay fiyatlarının da mutlaka artırılması gerekiyor"

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, yaş çay yaprağına yapılan zamla orantılı olarak kuru çay fiyatlarının da artırılması gerektiğini ifade etti.

Arslantürk, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan fındık ve çayda yaşanan sorunların giderilmemesi halinde gelecekte ciddi sıkıntılar olabileceğini savundu.

Fındıkta rekoltenin piyasalar açısından önemli bir faktör olduğunu belirten Arslantürk, "İyi bir rekolte gelirse üreticilerimiz ve ülkemiz kazanır. Şimdilik beklentilerimiz bu yönde. Normal şartlarda geçtiğimiz günlerde ABD'de yapılan INC kongresinde açıklanan 1 milyon 100 bin tonluk dünya rekoltesi tüketim için yeterlidir." ifadesini kullandı.

Mayıs ayında başlayan yaş çay alım kampanyasına da değinen Arslantürk, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda hem ÇAYKUR hem de özel sektörde yaş çay alım fiyatı ile kuru çay satış fiyatının dengeli olmaması nedeniyle ciddi zararlar ediliyor. ÇAYKUR son 2,5 yıldır kuru çay satış fiyatlarına zam yapmıyor. Oysa yaş çay alım fiyatı sürekli arttı. Bu yıl da yaş çaya yüzde 25 civarında bir zam yapıldı. Haliyle sektör kuru çayda aynı zammın yapılmasını bekliyor. Gönlümüz tüketici için zam yapılmamasından yana ama çay sanayicisi yaşayacaksa yaş çay yaprağına yapılan zamla orantılı olarak kuru çay fiyatlarının da mutlaka artırılması gerekiyor. Halen piyasada var olan fiyatlar sektör için zararına satış demektir. Bugünkü durumda 25 lira veya onun üzerinde bir fiyat olacak ki sektör rahat nefes alabilsin. Biz yetkililerden talep ettik. Gerekli girişimlerde bulunduk. Temmuz ayı içerisinde bir zam yapılacağı ifade edildi. Bu gecikmeli bir karar olacaktır. Bizim gelecekte çayla ilgili ciddi kuşku ve endişelerimiz var."

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Anahtar Kelimeler:
çay fındık Trabzon TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk

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