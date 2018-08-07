FİNANS

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinden her yıl çerez ve pekmezlik olarak yurdun dört bir tarafına gönderilen kuru dutta rekolte, bu yıl üreticileri hüsrana uğrattı.

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinden her yıl çerez ve pekmezlik olarak yurdun dört bir tarafına gönderilen kuru dutta rekolte, bu yıl üreticileri hüsrana uğrattı. Geçen yıl 300 ton kuru dut elde eden üreticiler, bu yıl yağışlı hava nedeniyle ancak 40 ton verim alabildi.
Çermik ilçesindeki kuru dut üreticileri, bu yıl rekoltenin beklenin altında olması nedeniyle zor günler yaşıyor. Kuru dut üreticileri, her yıl gibi bu yıl da ülkenin dört bir tarafından talep aldıklarını ancak ürün az olduğu için bu ihtiyaca cevap veremediklerini söyledi. Dut üreticisi Serdar Yeşilkaya, başta Malatya ve Elazığ olmak üzere yurdun dört bir yanında anlaşmalı oldukları fabrika ve toptancılara her yıl binlerce kilo kuru dut gönderdiklerini, bu yıl havaların çok yağışlı geçmesi nedeniyle yeteri kadar dut elde edilemediğini söyledi.
Malatya ve Elazığ'a şimdiye kadar 20 ton kuru dut gönderdiklerini, 30 ton daha göndereceklerini anlatan Yeşilkaya, şöyle dedi:
"Bu gönderdiğimiz çerezlik dut. Fabrikalarda işlendikten sonra paketlenip büyük mağazalarda satışa sunulmaktadır. Pekmez olarak yapılacak ancak 40 ton gönderebildik. Geçen yıllarda 300 ton civarında gönderiyorduk. Bu yıl rekoltede yaklaşık yüzde 40 oranında düşüş oldu. Bunun nedeni de aşırı yağışların ilçemizde yaşanmasıdır. Yağış nedeniyle ağaçlardaki dutlar döküldü, kullanılamaz hale geldi. Dutun kilosu geçen yıl 5-6 liraydı. Bu yıl ise 7-8 liradan satıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar daha da artacaktır."

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