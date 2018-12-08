Kuru incir, Hindistan pazarına düğünlerle girdi

FERDİ UZUN - Aydın'da üretilen, kalitesi ve işlenişi bakımından en kaliteli incir olarak bilinen "çukulat", Arap coğrafyasından sonra girdiği Hindistan pazarında düğün törenlerinin ilgi çeken lezzetleri arasında yer almayı başardı.

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, kuru incirde bu sezon beklenen 80 bin ton üretimin yağışlardan dolayı 50-60 bin tonlara düştüğünü söyledi.

Geçen yıl birlik olarak 3 bin ton ihracatla 20 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, bu yıl düşen üretime rağmen geliri artırmaya odaklandıklarını aktaran Bircan, kuru incirin geleneksel olarak Avrupa'nın her ülkesine satıldığını, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin en büyük pazarlar olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Asya ülkelerinde kuru inciri yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, ihracatın burada da hızla artmasının sevindirici olduğunu belirten Bircan, kuru incirde tüketim tercihlerinin ülkeden ülkeye değişebildiğine işaret etti.

İhraç ettikleri en özel ürün olan "çukulat" incirin özellikle Arap ülkelerinde yoğun talep gördüğünü ifade eden Bircan, "Tesiste 10 kadın çalışandan oluşan ekibimiz incirler arasından en iyilerini elle seçip bal oranına bakarak ayırıyor. Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Sudan'da çok tercih ediliyor. Bu ülkeler özel davetlerinde en kaliteli inciri kullanmak istiyor. Bunun dışında Avrupa ülkelerinden diplomatik temsilciliklere kadar çok gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.